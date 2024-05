Stand: 10.05.2024 15:24 Uhr Anbaden in Travemünde: Badesaison startet offiziell

In Lübeck-Travemünde ist am Sonnabend der offizielle Saisonstart für die Badesaison. Um 15 Uhr startet das traditionelle Anbaden. Die Badegäste erwartet eine 10 Grad kalte Ostsee, so Christian Martin Lukas, Geschäftsführer des Lübeck Travemünde Marketing. Er erwartet bis zu 600 Gäste.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.05.2024 | 16:30 Uhr