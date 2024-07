Stand: 31.07.2024 09:22 Uhr Amrum sucht Rettungsschwimmer

Auf Amrum (Kreis Nordfriesland) gibt es zu bestimmten Zeiten nicht genügend Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer, berichtet der Tourismusservice. Deshalb werden auf der Nordseeinsel jetzt 60 weitere Kräfte gesucht. Amrum spricht in Zusammenarbeit mit der DLRG auch gezielt Gäste für den Job als Rettungsschwimmer an. Die Rettungsstände in Flensburg, Husum und einigen Gemeinden auf Sylt (beide Kreis Nordfriesland) sind nach Informationen des Tourismus-Service und der DLRG gut besetzt. Auf Föhr (Kreis Nordfriesland) ist die Situation insgesamt gut, aber vor allem in der Vor- und Nachsaison fehlen Rettungsschwimmer. Wer Interesse hat, kann sich auf der DLRG-Homepage und überall an Nord- und Ostsee um einen Job bewerben.

