Stand: 10.05.2024 15:12 Uhr Ampeln auf der B76 und B430 werden später erneuert als geplant

Der Baubeginn zur Erneuerung mehrer Ampeln im Verlauf der Bundesstraßen B76 und B430 in Plön ist auf kommenden Montag verschoben worden. Wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mitteilt, starten die Arbeiten an der Ampel an der Kreuzung Bullenwarder/Stadtgrabenstraße und dauern bis zum 7. Juni. Anschließend werden noch vier weitere Anlagen erneuert. Der genaue Zeitplan steht noch nicht fest. Der Verkehr wird einspurig mit einer mobilen Ampel an den jeweiligen Baustellen vorbei geführt.

