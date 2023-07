Ambulanz am UKSH: Psychotherapie ohne Wartezeit

Stand: 16.07.2023 17:11 Uhr

Die Früherkennungsambulanz am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck ist eine erste Anlaufstelle für junge Betroffene. Bei Bedarf werden schnell Wege in die Psychotherapie freigemacht.