Steigt Holstein Kiel heute auf?

Holstein Kiel kann heute Historisches schaffen: Schon mit einem Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf heute Abend würde der Verein als erster jemals aus Schleswig-Holstein in die Fußball-Bundesliga aufsteigen. Anpfiff ist heute Abend um 20.30 Uhr in Kiel. NDR verfolgt das Spiel mit einer Sondersendung und einem Live-Blog. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2024 12:00 Uhr

Zwei Verletzte nach Messerstecherei in Geesthacht

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es am Freitagabend offenbar eine Messerstecherei mit zwei Verletzten gegeben. Laut Polizei gerieten um kurz vor Mitternacht 20 Menschen in Streit. Zwei Personen hätten auf zwei andere eingestochen, heißt es weiter. Die beiden Opfer wurden an Armen, Beinen sowie am Oberkörper zum Teil schwer verletzt. Sie mussten von Notärzten behandelt werden und wurden in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht. Vier Polizeistreifen waren am Busbahnhof in der Berliner Straße im Einsatz. Die Täter sind weiter auf der Flucht. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2024 12:00 Uhr

Kaltenkirchen: Müllwagen sackt in Wasserloch

Ein Müllwagen ist laut Polizei am Samstagmorgen in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) in ein Wasserloch gesackt. Das sah den Angaben zufolge aus, wie ein Pfütze. Wie die Stadtwerke Kaltenkirchen mitteilten, entstand das Loch in der Fahrbahn durch den Bruch einer Frischwasserleitung. Wie viele Haushalte kein Wasser haben, konnten die Stadtwerke nicht sagen. Ein Spezialfahrzeug soll den Müllwagen jetzt aus dem Loch bergen. Der Flottkamp ist laut Polizei zwischen Süderstraße und Hamburger Straße in beiden Richtungen gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2024 12:00 Uhr

Corona-Soforthilfen: Zweites Rückmeldeverfahren startet

Im Auftrag des Bundes schreibt das Land ab Mai zum zweiten Mal die rund 56.000 Antragsteller für Corona-Soforthilfen aus Schleswig-Holstein an. So soll ermittelt werden, ob sie womöglich zu viel Geld erhalten haben. Bislang hat sich erst ein Drittel zurückgemeldet. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2024 11:00 Uhr

Struvenhütten: Motorradfahrer verunglückt tödlich

Ein Motorradfahrer ist am frühen Samstagmorgen bei Struvenhütten (Kreis Segeberg) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 58-Jährige auf der Landstraße 79 unterwegs, als er gegen kurz vor 7 Uhr mit einem Auto zusammenprallte. Warum, ist noch unklar. Die Fahrerin des Wagens wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Rettungskräfte - darunter ein Rettungshubschrauber - waren im Einsatz. Die Landstraße war für mehrere Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2024 11:00 Uhr

40 Einsatzkräfte löschen Feuer in Meldorf

In Meldorf (Kreis Dithmarschen) hat in der Nacht zum Sonnabend ein Keller eines Mehrfamilienhauses in der Memeler Straße gebrannt. Laut Feuerwehr wurde dabei niemand verletzt. Was das Feuer gegen Mitternacht ausgelöst hat, ist laut Polizei unklar. Rund 40 Einsatzkräfte waren bis etwa 4 Uhr im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2024 11:00 Uhr

Auto landet bei Lütjensee im Graben: Zwei Leichtverletzte

Ein Unfall mit zwei Leichtverletzten hat in der Nacht zu Sonnabend die Rettungskräfte in Lütjensee (Kreis Stormarn) beschäftigt. Nach Angaben der Polizei kam ein Auto gegen kurz vor vier Uhr in einer Kurve im Strandweg von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Dabei wurden zwei Insassen leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Der Fahrer soll zuerst geflüchtet sein, wurde aber kurz danach von Beamten gefunden, teilte die Polizei mit. Laut Feuerwehr waren alle drei Insassen minderjährig. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2024 10:00 Uhr

Größeres Tuning-Treffen bei Dätgen sorgt für Rückstau auf A7

Ein Treffen von Tuning-Freunden auf der Autobahnraststätte Dätgen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat mehr Besucher gehabt, als ursprünglich gedacht, und für einen Rückstau auf der A7 in Richtung Süden gesorgt. Laut Polizei waren etwa 300 Fahrzeuge zu dem Treffen erwartet worden. Es kamen allerdings mehr als 500. Insgesamt waren am Freitagabend gegen 18 Uhr etwa 1.500 Tuning-Fans auf dem Rastplatz. Auch die Zufahrstwege zur Tankstelle waren dicht. Nach Angaben der Polizei blieb alles friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2024 09:00 Uhr

Das Wetter: Trocken mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken

Nach Frühnebel wechseln sich Sonne und Wolken ab. Vor allem im Kreis Herzogtum Lauenburg kann es wolkig werden. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad in Hohwacht (Kreis Plön), 19 Grad in Flensburg und 21 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2024 08:00 Uhr

