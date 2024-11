Altkleidercontainer in SH quellen über - Lösung in Sicht Stand: 01.11.2024 17:35 Uhr In Teilen von Schleswig-Holstein quellen derzeit Altkleidercontainer über. Das für die Leerungen zuständige Ahrensburger Unternehmen hat nach Angaben des Sachverwalters einen Insolvenzantrag gestellt.

Die Container sind voll, um die Sammelstellen herum liegen Pullover, Jacken und Schuhe herum - schmutzig und teilweise vom Regen durchnässt. So sieht es an vielen der über 400 Altkleidercontainer in Kiel, Lübeck und im Kreis Plön aus, berichten die zuständigen Behörden und das Deutsche Rote Kreuz. Normalerweise leert das Unternehmen SOEX aus Ahrensburg (Kreis Stormarn) die Container. Anfang Oktober hat SEOX allerdings einen Insolvenzantrag gestellt. In der Folge wurden die Container erstmal nicht geleert - und quellen seitdem über.

Vorerst keine Kleidung mehr zu Sammelstellen bringen

Laut eines Sprechers des Landesamts für Umwelt ist das Problem bekannt. SOEX wolle seit dieser Woche wieder die Sammelstellen anfahren, doch dabei hakt es demnach noch. Der Kreis Plön räumt jetzt selbst an den Altkleidercontainern auf und leert die auch, sagte eine Sprecherin. Das sei aber keine Dauerlösung. Die Bevölkerung im Kreis Plön soll deswegen vorerst keine alte Kleidung zu den Sammelstellen bringen.

In Kiel fährt SOEX mittlerweile wieder die rund 180 Standorte im Stadtgebiet an, so das Rote Kreuz. Bis die Haufen verschwinden, kann es demnach aber noch dauern. Auch in Neumünster ist SEOX für die Leerung der Altkleidercontainer zuständig. Hier sind nach Angaben der Stadt jedoch bisher keine größeren Probleme bekannt.

