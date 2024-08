Stand: 27.08.2024 15:43 Uhr Aktionswoche Biologische Vielfalt startet Mitte September

Bei der Aktionswoche Biologische Vielfalt stehen in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg 300 Veranstaltungen auf dem Programm. Das Spektrum reicht von der Heilkräuterwanderung in Niebüll (Kreis Nordfriesland) über die naturkundliche Fahrradführung rund ums Rantumbecken auf Sylt bis zum Naturfrühstück in Gelting (Kreis Schleswig-Flensburg).

Gemeinsam Vielfalt entdecken, erleben und fördern!

Fachleute zeigen Arten- und Lebensraumvielfalt, helfen beim Bestimmen von Arten und geben Anregungen, was jeder und jede zur Förderung der Biodiversität tun kann. Die Aktionswoche Biologische Vielfalt wurde am Dienstagnachmitttag im Wildstaudengarten "Arten Eden" zwischen Tarp und Eggebek mit Umwelt-Staatssekretärin Katja Günther (Die Grünen) vorgestellt. Laut Katja Günther geht es es darum, dass die Menschen neue Dinge kennenlernen, sich in der Natur bewegen und Tire oder Pflanzen erkennen können. Die Aktionswoche geht vom 15. September bis zum 22. September.

