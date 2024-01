Aktionen gegen Rechtsextremismus: Erste Demonstrationen in SH gestartet

Stand: 27.01.2024 11:57 Uhr

Heute und in den kommenden Tagen sind mehr als 20 Aktionen gegen Rechtsextremismus geplant - unter anderem in Lübeck, Kiel und Husum. Bereits vergangenes Wochenende haben viele Menschen in Schleswig-Holstein demonstriert.