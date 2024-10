Stand: 01.10.2024 10:28 Uhr Aktion "Toter Winkel": Schulkinder lernen Verkehrssicherheit

Am Mittwoch startet die Aktion "Toter Winkel" auf dem Parkplatz "Exe" in Flensburg. 500 Schulkinder lernen mit der Landesverkehrswacht Schleswig-Holstein, wie mit Gefahren im Straßenverkehr umzugehen ist. Dafür kommen zehn Lkw auf die Flensburger Exe. Hier sollen die Kinder lernen, wie Abbiegeunfälle aus der Perspektive des Fahrers passieren. Dafür dürfen sie selbst auf dem Fahrerplatz sitzen und erfahren direkt, was ein sogenannter "toter Winkel" ist und wie gefährlich er sein kann. Die Aktion läuft von 9 Uhr bis 12.30 Uhr. Dabei wird auch die Staatssekretärin aus dem Verkehrsministerium, Julia Carstens (CDU) anwesend sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg