Stand: 02.05.2024 07:01 Uhr Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" startet

Seit mehr als 20 Jahren ruft die Krankenkasse AOK die Schleswig-Holsteiner dazu auf, auf das Fahrrad umzusteigen. Die offizielle Eröffnung der diesjährigen Aktion findet am Nachmittag bei einem Unternehmen in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) mit Verkehrsminister Madsen statt. Mindestens 20 Tage sollen die Schleswig-Holsteiner im Aktionszeitraum von Mai bis Ende August zur Arbeit radeln. Das Ziel laut AOK: die eigene Fitness fördern und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wer mitmachen will, kann sich kostenlos registrieren, allein oder im Team, und Kilometer sammeln.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.05.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn Fahrrad