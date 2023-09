Agrarminister tagen: Traktor-Demo durch Kiel Stand: 21.09.2023 09:26 Uhr Heute wird es voll auf Kiels Straßen: Anlässlich der Agrarministerkonferenz sind etliche Protestaktionen angekündigt. Dazu haben verschiedene landwirtschaftliche Verbände aufgerufen. Die Polizei erwartet Tausende Teilnehmer.

In diesen Minuten soll die Traktor-Demo starten. Vom Kieler Süden aus machen sich die Landwirte laut Polizei mit ihren 500 Traktoren auf in Richtung Innenstadt. Die Organisatoren rechnen mit noch mehr Teilnehmern. Dabei fahren die Demonstranten auch über viel genutzte, große Straßen - wie zum Beispiel die B404, den Theodor-Heuss-Ring und fast den gesamten Westring.

Polizei rechnet mit Staus bis zum Mittag

Die Polizei rechnet damit, dass auf den Straßen im Stadtgebiet wohl bis 12 Uhr wenig beziehungsweise gar nichts mehr gehen wird. Über den ganzen Tag verteilt sind außerdem weitere Demonstrationen rund um den Bahnhof geplant. Auch auf der Förde wollen aufgebrachte Fischer demonstrieren: Bei einer Protestaktion sind 30 Fischkutter angemeldet.

Landwirte fordern Planungssicherheit

Die Landwirte fordern nach eigenen Angaben von Bund und Ländern unter anderem mehr Unterstützung und weniger Bürokratie. Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU), der in diesem Jahr den Vorsitz der Agrarministerkonferenz innehat, betonte, dass die Branche vor zahlreichen Umbrüchen stehe, die Betriebe aber Planungssicherheit bräuchten.

Bauernverband kritisiert Özdemir

Die Interessengemeinschaft ISN befürchtet, dass viele Schweinehalter ihre Betriebe angesichts der Unklarheiten aufgeben werden. In Schleswig-Holstein ist die Anzahl der schweinehaltenden Betriebe laut dem Statistischen Bundesamt in den vergangenen 20 Jahren bereits von 2.540 auf 520 gesunken. Auch der Bauernverband sieht Deutschland als Landwirtschaftsstandort in Gefahr - und Bundesagarminister Cem Özdemir (Grüne) in der Verantwortung. Mit immer neuen Auflagen ohne ausreichend finanzielle Entlastung werde die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe geschwächt, so der Verband.

