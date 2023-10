Abgas-Skandal: Mercedes Benz klagt gegen Kraftfahrtbundesamt Stand: 10.10.2023 20:58 Uhr Darf das Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg Dokumente über mutmaßlich manipulierte Dieselmotoren an Autobesitzer weitergeben? Darüber streiten sich Mercedes Benz und das KBA.

von Jörn Zahlmann

Wenn es beim Abgas-Skandal um Gerichtsverfahren geht, erwartet man den Autohersteller eigentlich auf der Anklagebank. In Schleswig ist das morgen ganz anders: Dort verhandelt das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht über vier Klagen der Mercedes Benz AG gegen das KBA in Flensburg. Es geht um die Frage, ob die Behörde Rückrufbescheide an Autobesitzer, die vom Abgas-Skandal betroffen sind, herausgeben darf. Diese Bescheide sind Dokumente aus den Jahren 2018 und 2019, in denen das KBA gegenüber Mercedes Benz den Rückruf von bestimmten Diesel-Fahrzeugen angeordnet - und auch begründet - hat.

Autobesitzer haben Dokumente angefordert

In einem ersten Schritt hatten vier Fahrzeughalter die Rückrufbescheide vom KBA eingefordert. Die Behörde hatte dieser Herausgabe der teilweise geschwärzten Dokumente unter Berufung auf das Umweltinformationsgesetz zugestimmt. Dagegen legte Mercedes Benz Widerspruch ein und verwies unter anderem auf den Schutz von Betriebsgeheimnissen. Das KBA lehnte den Widerspruch ab. Jetzt muss das Gericht entscheiden. Ein Urteil bereits morgen gilt als sehr wahrscheinlich. Die Verhandlung vor der zehnten Kammer des Verwaltungsgerichts startet um 10 Uhr. In nächster Instanz würde das Oberverwaltungsgericht entscheiden.

Bescheide enthalten technische Details

Rechtsanwalt Christopher Kress vertritt in Baden-Württemberg laut eigenen Angaben mehrere Hundert Autobesitzer in zivilrechtlichen Abgas-Skandal-Klagen gegen Mercedes Benz. Die Entscheidung über eine Herausgabe der Rückrufbescheide ist für ihn von zentraler Bedeutung: "Wir wissen, dass es die Manipulationen gab, das ist auch veröffentlicht. Was aber an einzelnen unzulässigen Abschaltvorrichtungen vorliegt, ist dagegen nicht veröffentlicht - und das können wir nur nachvollziehen, wenn die Rückrufbescheide in Gänze vorgelegt werden", sagt Kress.

"Die Dimensionen kann man nicht zu gering einschätzen"

Das Ergebnis der Verhandlung in Schleswig sei für viele Autobesitzer relevant: "Das betrifft viele Tausend Fahrzeuge, weil die Motoren, um die es sich hier handelt - OM651 und OM622 - in zig Tausenden von Fahrzeugen verbaut wurden in den vergangenen Jahren. Das heißt, die Dimensionen kann man nicht zu gering einschätzen."

Präzedenzfall erwartet

Das Verwaltungsgericht in Schleswig spricht gegenüber NDR Schleswig-Holstein von einem bevorstehenden Urteil "mit Präzedenzcharakter". Bislang habe dort kein anderer Autohersteller wegen der Herausgabe von Rückrufbescheiden gegen das Kraftfahrtbundesamt geklagt. Eine Tendenz für den Ausgang der Verhandlung morgen könnte ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes aus dem Jahr 2020 geben: Damals hatte die Deutsche Umwelthilfe erfolgreich ihr Recht auf Einsicht in den Schriftverkehr zwischen KBA und der Volkswagen AG aus dem Jahr 2015 eingeklagt. Für die Justiz überwog zu diesem Zeitpunkt das öffentliche Interesse gegenüber dem Schutz von Betriebsgeheimnissen.

