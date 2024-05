Stand: 30.05.2024 10:05 Uhr Aalutsetten in Kollund

Donnerstagmittag werden beim traditionellen Aalutsetten wieder junge Aale in die Flensburger Förde bei Kollund in Dänemark gesetzt. Insgesamt 74.000 Jungaale kommen dort in die Ostsee. Sie sollen dazu beitragen, die inzwischen wieder langsam steigende Population des Wanderfisches im Ostseeraum weiter zu stärken. An der Veranstaltung nimmt unter anderem auch Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) teil.

