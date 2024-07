Stand: 04.07.2024 13:16 Uhr AOK Nordwest rät: Insektenstiche beobachten

Stiche von Mücken, Wespen, Bremsen und Co. sind teilweise nicht nur schmerzhaft - sie können auch gefährlich sein: Laut einer Auswertung der AOK NordWest mussten im vergangenen Jahr allein 5.036 AOK-Versicherte in Schleswig-Holstein wegen Insektenstichen ambulant oder stationär behandelt werden. Reagiert der oder die Gestochene mit einem allergischen Schock, sollte der Notarzt verständigt werden. In Deutschland sterben jährlich durchschnittlich 20 Menschen aufgrund einer Insektengiftallergie. Wenn eine zunehmende und langanhaltende gerötete Schwellung auftritt, sollte eine Ärztin oder Arzt aufgesucht werden, rät die Krankenkasse.

Archiv 4 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.07.2024 | 13:00 Uhr