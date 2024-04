AKN: Einschränkungen zwischen Norderstedt und Neumünster Stand: 02.04.2024 12:04 Uhr Auf der AKN-Linie zwischen Norderstedt Mitte und Neumünster wird gebaut. Ab Freitag fahren dort teilweise Busse statt Bahnen. Und auch bei der Nordbahn gibt es Einschränkungen.

Schleswig-Holsteiner, die mit der AKN unterwegs sind, müssen sich in diesem Monat darauf einstellen, dass viele Züge des Unternehmens nicht fahren. Weil auf der Linie A2 Norderstedt Mitte - Neumünster gebaut wird, fahren Busse zwischen den Haltestellen Kaltenkirchen und Neumünster.

Regelungen für die AKN-Linie A2

Die Einschränkungen gelten von Freitag, 5. April (18:40 Uhr) bis Sonnabend, 20.April (0:40 Uhr) sowie am Sonntag, 28.April (05:40 bis 18:40 Uhr):

zwischen den Haltestellen Kaltenkirchen und Neumünster fährt ein Busersatzverkehr

Busersatzverkehr die Busse in Neumünster fahren etwa 30 Minuten vor dem Fahrplan der Züge ab und haben dadurch den Anschluss an die Züge in Kaltenkirchen

die Fahrzeit verlängert sich auf der gesamten Strecke um bis zu 35 Minuten

Die Haltestelle Bad Bramstedt Kurhaus wird nicht durch den Ersatzbus angefahren. Hier verkehrt ein Pendelverkehr mit Taxen zum Bahnhof Bad Bramstedt

Bad Bramstedt Kurhaus wird nicht durch den Ersatzbus angefahren. Hier verkehrt ein Pendelverkehr mit Taxen zum Bahnhof Bad Bramstedt Start- und Zielbahnhof Dodenhof: Diese Züge fahren planmäßig, nur weiterführende Züge werden durch Busse ersetzt

die Busse sind barrierefrei, eine Fahrradmitnahme ist nicht möglich

Ausfälle auch bei der Nordbahn

Auch bei der Nordbahn wird es im April Zugausfälle in Schleswig-Holstein geben. Weil zwischen Kiel und Husum (Kreis Nordfriesland), Kiel und Flensburg sowie Husum und St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) gebaut wird, werden den ganzen Monat über immer wieder Abschnitte gesperrt. Betroffen sind laut Nordbahn vor allem Verbindungen in der Nacht und am Wochenende.

