Stand: 02.08.2024 09:13 Uhr ADAC: Staugefahr auf den Autobahnen am Wochenende

Der ADAC warnt wieder vor vollen Autobahnen am Wochenende. Der Grund sind viele Baustellen, vor allem auf der A7, auf der A1 und auf der A20. Außerdem enden in einigen Bundesländern die Sommerferien, sodass laut ADAC mit Rückreiseverkehr zu rechnen ist. Gleichzeitig kommen aus Süddeutschland viele Urlauber in den Norden.

