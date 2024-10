A7 bei Bordesholm ab Mittwoch gesperrt Stand: 04.10.2024 18:02 Uhr Von Mittwoch bis Montag ist die A7 in Fahrtrichtung Norden zwischen Bordesholm und Rendsburg für Instandsetzungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird über die A215 umgeleitet.

Die Sperrung gilt am Mittwoch ab 20 Uhr. Knapp vier Tage muss dann die A7 auf der Strecke zwischen dem Autobahndreieck Bordesholm und dem Autobahnkreuz Rendsburg (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) umfahren werden. Am Montag (14.10) soll die Strecke ab 5 Uhr wieder befahrbar sein. Grund für die Sperrung sind Instandsetzungarbeiten an der Fahrbahn. Dünne Asphaltschichten sollen im sogenannten Heißeinbau auf der vorhandenen Fahrbahn aufgebracht werden, um sie griffiger und leiser zu machen. Da die Arbeiten stark witterungsabhängig sind, kann es zu zeitlichen Änderungen kommen.

Umleitung ist ausgeschildert

Der in Richtung Flensburg wird vor dem Autobahndreieck Bordesholm von der A7 auf die A215 nach Kiel geleitet. Am Autobahnkreuz Kiel-West geht es dann auf die A210 Richtung Rendsburg bis zum Autobahnkreuz Rendsburg und dann wieder zurück auf die A7 mit Fahrtrichtung Norden.

Verkehrsteilnehmer auf der A7 mit dem Ziel Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) können an der Anschlussstelle Neumünster Nord über die L328 fahren.

