A7: Sechs Verletzte nach Unfall - Fahrerflucht? Stand: 05.02.2025 19:59 Uhr Mehrere Pkw konnten am Dienstagabend auf der A7 nicht mehr rechtzeitig ausweichen, als ein Lkw unvermittelt die Spur wechselte. Vier Autos kollidierten - der Lkw fuhr weiter. Ein Fall von Fahrerflucht?

Am frühen Dienstagabend hat es auf der A7 in Höhe Bönningstedt (Kreis Pinneberg) einen Unfall gegeben. Nach Angaben der Polizei wechselte ein Lkw-Fahrer urplötzlich von der rechten auf die mittlere Spur, ohne auf den Verkehr zu achten. Vier Autos dahinter hätten nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und seien ineinandergefahren, so die Polizei. Insgesamt sechs Autoinsassen verletzten sich leicht und mussten ins Krankenhaus.

A7 Richtung Norden eineinhalb Stunden voll gesperrt

Zu einer Kollision mit dem Lkw kam es laut Polizei nicht. Dessen Fahrer sei weitergefahren. Ob er den Unfall hinter sich mitbekommen hat, ist bisher nicht eindeutig geklärt. Bislang habe der Fahrer nicht gefunden werden können, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die A7 war wegen des Unfalls Richtung Norden gut eineinhalb Stunden voll gesperrt.

