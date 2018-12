Stand: 18.12.2018 13:00 Uhr

A7-Ausbau: (Fast) wieder freie Fahrt in SH

Sie verbindet Skandinavien und Zentraleuropa und das seit Dienstag in Schleswig-Holstein (fast) wieder baustellenfrei: die A7. Als Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Nachmittag gemeinsam mit dem parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU), bei Kaltenkirchen die letzten Baken der Baustelle symbolisch entfernte und die Strecke zwischen Neumünster-Süd und Brokenlande freigab, war es allerdings ein Abschluss mit Ausnahme: Bei Neumünster-Mitte hakt es weiterhin noch eine Weile an einer Brückenbaustelle. Bereits in der vergangenen Woche war der Abschnitt zwischen Quickborn und Schnelsen-Nord freigegeben worden. Die Kosten für den Ausbau wurden mit 600 Millionen Euro angegeben.

Der Ausbau der A7 in SH: Ein Riesenprojekt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 18.12.2018 08:00 Uhr Autor/in: Tobias Senff Der Ausbau der A7 zwischen dem Dreieck Bordesholm und der Landesgrenze mit Hamburg ist (fast) geschafft. Bis auf einen drei Kilometer langen Abschnitt bei Neumünster.







Ende März sollen alle Abschnitte fertig sein

Autofahrern stehen damit auf einer Länge von 60 Kilometern je Richtung drei Spuren zur Verfügung - mit der drei Kilometer langen Ausnahme bei Neumünster-Mitte. Dort waren zwei Bahnunterführungen schwieriger als zu Beginn gedacht, wie die Baufirma Via Solutions erklärte. Der Untergrund sei schlecht und die Koordination mit dem laufenden Bahnverkehr eine große Herausforderung. Ende März soll aber auch dieser Abschnitt geschafft sein.

Auch wenn Autofahrer auf der A7 in Schleswig-Holstein bald freie Fahrt haben werden: Die Fahrt nach oder von Hamburg bleibt eine Geduldsprobe. Bis 2020 sollen die ersten beiden Lärmschutztunnel fertig sein. Im gleichen Jahr könnten nach aktuellen Planungen die Bauarbeiten am Tunnel Altona beginnen, die dann bis voraussichtlich 2025 dauern werden.

