A215: Unbekannte werfen Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit

In der Nacht zum Montag ist es gegen Mitternacht zu einer Vollsperrung auf der A215 in Höhe Kreuz Kiel-West gekommen. Der Grund: Ein Autofahrer hatte nach eigenen Angaben beobachtet, wie ein Unbekannter Flaschen von einer Brücke auf die Straße geworfen hat, die dann brannten, als sie aufschlugen. Die Polizei sperrte die Autobahn Richtung Neumünster für mehr als eine Stunde - und fand auch Flaschen. Hintergründe zu der Tat und möglichen Tätern sind der Polizei nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei ermittelt die Staatsanwaltschaft Kiel jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und auch wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

