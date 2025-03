Stand: 31.03.2025 17:35 Uhr A21 Richtung Bargteheide bei Trappenkamp nach Unfall weiter gesperrt

Die A21 in Richtung Bargteheide ist seit dem frühen Montagnachmittag zwischen Trappenkamp und Daldorf (Kreis Segeberg) voll gesperrt. Laut Polizei ist gegen 14.30 Uhr ein Auto auf ein anderes Fahrzeug an einem Stauende aufgefahren. Fünf Personen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Laut Rettungsleitstelle wurden vier von ihnen schwer und eine Person leicht verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und brachte eine schwer verletzte Person in eine Klinik. Wie lange die Sperrung auf der A21 noch andauert, ist laut Polizei noch unklar.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.03.2025 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg Straßenverkehr