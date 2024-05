Stand: 21.05.2024 15:22 Uhr A20: Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Das lange Pfingstwochenende ist ohne viele Staus, aber dafür mit einigen Unfällen zu Ende gegangen. In einem Fall sucht die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen. Auf der A20 zwischen Mönkhagen (Kreis Stormarn) und dem Kreuz Lübeck war am Samstagabend eine 26-jährige aus Owschlag in Richtung Rostock unterwegs. Ein Pkw fuhr der jungen Frau so dicht auf, dass diese Angst bekam und zügig den Fahrstreifen wechseln wollte. Dabei verlor sie die Kontrolle, kam nach rechts von der Autobahn ab und überschlug sich. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Auto wurde erheblich beschädigt. Der Drängler flüchtete. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Autobahnpolizei in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) melden.

Wegen starken Regens gab es am Montag auch auf der A7 zwischen Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) und Quickborn (Kreis Pinneberg) zwei Unfälle. Auch hier wurde der Fahrer nur leicht verletzt.

