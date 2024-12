Stand: 17.12.2024 09:36 Uhr A1: Polizei- und Zollkontrollen in Ostholstein

Seit Montag bis zum kommenden Montag gibt es europaweit verstärkt Polizei- und Zollkontrollen. Mit der Aktion "Road-Pool" hoffen die Behörden, Autofahrer, die Alkohol oder Drogen genommen haben, zu stellen. Bei einer der ersten Aktionen an der Raststätte Neustädter Bucht (Kreis Ostholstein) an der A1 waren mehr als 80 Beamte sieben Stunden lang im Einsatz. Dort kontrollierten Beamte gut 400 Fahrzeuge.

Bei 15 Autofahrern sei der Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt worden. Ihnen wurden Blutproben entnommen. Zwei seien positiv auf Kokain getestet worden, weitere zwei auf Medikamente, elf hatten offenbar Cannabis konsumiert. Drei davon soviel, dass es sich womöglich um eine Straftat handele, so die Polizei. Die Fahrzeugführer hätten bei Tests wie Geradestehen oder auf Licht reagieren, Ausfallerscheinungen gezeigt. Drei Verkehrsteilnehmer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. In den kommenden Tagen müssen sich Autofahrer auch in anderen Landesteilen auf weitere Kontrollen im Rahmen der Aktion "Road-Pool" einstellen müssen, kündigte die Polizei an.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.12.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein A1