Stand: 16.09.2024 14:54 Uhr 85-Jährige bei Verkehrsunfall in Eutin von Bus erfasst

In Eutin im Kreis Ostholstein ist eine 85-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sie war Sonntagnachmittag zu Fuß unterwegs und wollte eine Kreuzung in die Heinrich-Westphal-Straße überqueren, als sie von einem Linienbus erfasst wurde. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo sie später verstarb. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein