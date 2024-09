Stand: 16.09.2024 14:18 Uhr 63-Jähriger stirbt bei Unfall in Karolinenkoog

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lkw ist in Karolinenkoog (Kreis Dithmarschen) am Montagmorgen ein 63 Jahre alter Autofahrer gestorben. Der Mann kam laut Polizei aus noch nicht geklärter Ursache von der Landstraße ab und prallte mit seinem Wagen frontal in den Lastwagen. Er starb noch vor Ort.

Der Lkw-Fahrer verlor bei dem Unfall ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Laster fiel auf die Seite. Die Bergungsarbeiten auf der Koogstraße wird laut Polizei noch bis in den Nachmittag andauern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen