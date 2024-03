Stand: 11.03.2024 14:46 Uhr Lübeck: 61-Jähriger tot in Kleingartenverein aufgefunden

In einem Lübecker Kleingartenverein im Stadtteil St. Gertrud ist am Sonntag ein 61-Jähriger tot aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei hat ihn eine Nutzerin der Kleingartensiedlung gefunden und die Einsatzkräfte informiert. Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Hintergründe sind noch unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht. Die Leiche wird nun in der Rechtsmedizin untersucht.

