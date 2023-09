55-Jährige in Lübeck getötet - Verdächtiger festgenommen Stand: 28.09.2023 19:27 Uhr Nach dem Tod einer 55-jährigen Frau in Lübeck ermittelt die Polizei gegen einen 24-Jährigen. Er und das Opfer sollen in einem familiären Verhältnis zueinander gestanden haben.

Ein 24-Jähriger steht nach Angaben der Polizei in Verdacht, am Donnerstagnachmittag eine Frau in der Lübecker Innenstadt gewaltsam getötet zu haben.

Hintergründe der Tat noch unklar

Opfer und Täter sollen in einem familiären Verhältnis zueinander stehen. Möglicherweise handelt es sich bei dem 24-Jährigen um den leiblichen oder den Stiefsohn der Getöteten.

Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei ermittelt und will im Laufe des Donnerstagabends weitere Details zu dem Fall bekannt geben.

