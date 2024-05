Stand: 28.05.2024 10:17 Uhr 500. Herztransplantation am UKSH in Kiel

Am Campus Kiel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) haben Ärzte die 500. Herztransplantation durchgeführt. Der herzkranke elfjährige Paul aus Hessen hat sein Spenderherz in einer zwölfstündigen OP erhalten. Im Dezember 2023 hatte er einen Herzinfarkt und stand seitdem auf der Warteliste für ein neues Organ. Das UKSH ist die einzige Klinik in Schleswig-Holstein, die Herztransplantationen bei Kindern durchführt. Wiebke Sommer leitet das Herztransplantationprogramm am UKSH: "Wir Mediziner klammern uns zurzeit einfach an jeden Funken Hoffnung und an jede Möglichkeit, um die Zahl der Organspender zu erhöhen."

