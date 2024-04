Stand: 30.04.2024 10:04 Uhr 40 Jahre Pfadfinder-Stamm in Grube

Am Mittwoch feiert Schleswig-Holsteins wohl ältester Pfadfinder-Stamm in Grube (Kreis Ostholstein) sein 40-jähriges Jubiläum. Mit dabei sind unter anderem Bischöfin Kirsten Fehrs und Kreispräsidentin Petra Kirner. Der Festgottesdienst beginnt um 11 Uhr in der St. Jürgen Kirche. Besucher können sich eine Fotoausstellung mit Pfadfinder-Szenen aus den vergangenen 40 Jahren anschauen und sie können an Stationen Pfadfinder-Alltag ausprobieren.

