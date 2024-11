Stand: 15.11.2024 16:29 Uhr 39 Gemeinden in Schleswig-Holstein erhalten Städtebaufördermittel

In den kommenden Jahren profitieren 39 Gemeinden in Schleswig-Holstein von insgesamt 67 Millionen Euro an Städtebaufördermitteln. Das teilte das Innenministerium mit. Auch Lübeck, Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg), Eutin und Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) sind dabei. Eutin erhält fast zwei Millionen Euro für die Sanierung des historischen Stadtkerns, während in Mölln 900.000 Euro in die Belebung der Altstadt fließen. Die Förderung soll das Wachstum und die nachhaltige Entwicklung der Gemeinden voranbringen.

