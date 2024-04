Stand: 03.04.2024 15:38 Uhr 35.000 Euro fehlen, um Kulturhaus Wilster zu retten

Die Zukunft des Kulturhauses Wilster (Kreis Steinburg) ist weiter unklar. Der Verein "Alte Schule - Bildung und Kultur Wilstermarsch" will die Immobilie, die das Kulturhaus mietet, kaufen - um so höhere Mieten durch einen neuen Eigentümer zu vermeiden. Neben einem Darlehen hat der Verein schon Spenden in Höhe von 136.000 Euro gesammelt. Derzeit fehlen noch 35.000, sagt Andreas Förstel vom Kulturhaus. Hier wolle man besonders an die regionalen Unternehmen herantreten. Noch bis Ende April hat das Kulturhaus Wilster Zeit, die Finanzierung auf die Beine zu stellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.04.2024 | 16:30 Uhr