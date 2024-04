Stand: 08.04.2024 15:34 Uhr 26-Jähriger fährt betrunken bei Wrist gegen einen Baum

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ist ein Autofahrer auf der B206 am Kreisverkehr Richtung Wrist (Kreis Steinburg) verunglückt. Der 26-jährige Fahrer fuhr zu schnell auf den Kreisverkehr zu und über die Verkehrsinsel hinweg und krachte schließlich in einen Baum. Der Mann kam leichtverletzt ins Krankenhaus. Ein von der Polizei angeordneter Alkoholtest ergab 1,08 Promille. Daraufhin behielten die Beamten den Führerschein des Unfallfahrers direkt ein. Außerdem erwartet ihn ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

