Stand: 23.01.2025 11:19 Uhr 24-Jähriger nach Streit am Elmshorner Bahnhof im Gefängnis

Ein 24-jähriger Mann aus Elmshorn ist am Mittwochabend (22.01.) in der Nähe des Elmshorner Bahnhofs (Kreis Pinneberg) von der Bundespolizei festgenommen worden und sitzt jetzt für drei Wochen in der JVA Kiel. Auslöser war laut Polizei, dass ein 59-Jähriger dem 24-Jährigen aus dessen Sicht zu nahe gekommen sei. Der Jüngere hat daraufhin am Auto des 59-jährigen den Seitenspiegel abgetreten.

Dann kam es laut Polizei zum Streit mit dem 59-jährigen Autofahrer. Eine Zeugin informierte die Bundespolizei. Die stellte fest, dass der 24-Jährige seit dem vergangenen Jahr per Haftbefehl gesucht wird. Er war demnach mehrfach beim Fahren ohne Führerschein erwischt worden und hatte die verhängte Strafe nicht bezahlt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg