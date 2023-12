2023 im Rückspiegel: Tierisches aus Schleswig-Holstein Stand: 27.12.2023 11:55 Uhr Das Jahr in Bildern: In diesem Teil unseres Jahresrückblicks 2023 geht es unter anderem um ein Happy End für einen Fuchswelpen in Ahrensburg. Zu den weiteren Protagonisten gehören ein Delfin und Schopfmakaken.

Der Delfin hat in der Trave mit gewaltigen Sprüngen viele Schaulustige unterhalten. Und Schopfmakaken, die vom Aussterben bedroht sind, bekamen in Gettorf in diesem Jahr sensationellerweise gleich mehrfach Nachwuchs.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 27.12.2023 | 19:30 Uhr