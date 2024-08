Stand: 01.08.2024 08:59 Uhr 18-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum in Ehndorf

In Ehndorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Auto gegen einen Baum geprallt. In dem Wagen saßen drei junge Männer - nach Angaben der Polizei war der Fahrer gerade erst 18 Jahre alt geworden. Alle Insassen kamen ins Krankenhaus. Einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr. Zwei der drei Jungs waren laut Polizei wahrscheinlich nicht angeschnallt. Sie wurden bei dem Aufprall aus dem Auto geschleudert.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde