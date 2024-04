Stand: 11.04.2024 14:46 Uhr 14-Jähriger macht mit Mietwagen Spritztour nach Hamburg

In Lübeck hat ein 14-Jähriger den Mietwagen seines Betreuers gestohlen und offenbar damit eine Spritztour nach Hamburg gemacht. Der Junge aus Nordrhein-Westfalen war laut Polizei auf einer Erziehungsreise mit seinem Sozialarbeiter. Die beiden hatten in einem Lübecker Hotel einen Zwischenstopp eingelegt. In der Nacht zu Mittwoch beobachtete der Betreuer dann, wie der 14-Jährige plötzlich mit anderen Leuten in den Wagen stieg und wegfuhr. Ob er selbst am Steuer saß, ist aber noch unklar, so die Polizei.

Als der Wagen in Hamburg gestoppt wurde, saß ein 20-jähriger Mann aus Neumünster am Steuer. Der Fahrer hatte keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss. Der 14-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden - er hatte zuviel Alkohol getrunken.

