125 Jahre Ostenfelder Bauernhaus: Neuer Ziehbrunnen zum Jubiläum

Das Ostenfelder Bauernhaus in Husum (Kreis Nordfriesland) feiert sein 125-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum erhält das älteste Freilichtmuseum Deutschlands vom Museumsverband Nordfriesland einen funktionsfähigen Ziehbrunnen. Dieser soll an die Zeit im 18. Jahrhundert erinnern, als Menschen und Tiere über einen "Sod" mit Wasser versorgt wurden. Der Ziehbrunnen war damals die gängigste Brunnenform in Schleswig-Holstein. Das Bauernhaus ist bis zum 13. Oktober von Dienstag bis Sonntag jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland