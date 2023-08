Ausbildungsstart: Handwerk sucht dringend Nachwuchs Stand: 01.08.2023 13:15 Uhr IHK und Handwerkskammern in Schleswig-Holstein werben aktuell für eine Ausbildung nach der Schule. Denn die Betriebe suchen händeringend Nachwuchs. Zum Ausbildungsstart sind tausende Lehrstellen unbesetzt.

Das Handwerk in Schleswig-Holstein braucht dringend Nachwuchs. Allein in den Lehrstellenbörsen der beiden Kammern Lübeck und Flensburg sind zum Ausbildungsstart noch mehr als 1.000 freie Ausbildungsplätze zu finden. Besonders gefragt seien zum Beispiel Elektriker, Mechatroniker und Installateure, um die Energiewende zu stemmen, erklärt Christian Maack von der Handwerkskammer Lübeck. Und die Karrierechancen seien besser denn je, sagt er: "Mittlerweile ist auch in der letzten Ecke angekommen, dass es nicht mehr so wie früher ist, dass man sich aus einer Reihe von Bewerberinnen die Besten auswählen kann." Viele Betriebe seien mittlerweile froh, so der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Maack weiter, wenn sie überhaupt noch eine Bewerbung bekommen.

Kreative Ideen, um Auszubildende anzulocken

Damit wieder mehr Bewerbungen eintrudeln, lassen sich Betriebe inzwischen einiges einfallen: So werden junge Menschen zum Beispiel dabei unterstützt, den Führerschein zu machen. Das ist eine Win-Win-Situation - denn viele junge Menschen wollen mobil sein und können somit auch den Ausbildungsplatz besser erreichen. Auch bei den Fahrtkosten gibt es inzwischen Unterstützung. Andere Betriebe bieten zum Abschluss des Ausbildungsvertrags ein Handy mit an. Außerdem denken laut Handwerkskammer auch immer mehr Betriebe darüber nach, eine Vier-Tage-Woche einzuführen - um attraktiv zu sein für Auszubildende, aber auch um Mitarbeitende zu binden.

Klassisches Studium weiterhin oft bevorzugt

Auch in Bäckereien und Fleischereien sowie für den Einzelhandel werden dringend Auszubildende gesucht. "Viele junge Menschen entscheiden sich immernoch für ein klassisches Studium und nicht für eine Ausbildung. Dabei sind die Karrieremöglichkeiten im Handwerk besser denn je, weil viele Mitarbeiter in Rente gehen", sagt Christian Maack von der Handwerkskammer Lübeck. Aktuell gibt es in Schleswig-Holstein nach Angaben der Agentur für Arbeit Nord noch knapp 8.400 offene Ausbildungsplätze.

