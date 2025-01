Stand: 15.01.2025 14:43 Uhr 113 neue Windenergieanlagen im vergangenen Jahr

In Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr 113 neue Windenergieanlagen hinzukommen, das ist rund halb so viel wie im Jahr davor. Weil allerdings gleichzeitig auch alte Windkraftanlagen vom Netz gegangen beziehungsweise erneuert worden sind, bleibt die Gesamtzahl der Anlagen in Schleswig-Holstein mit rund 3.200 annähernd konstant. Damit liegt Schleswig-Holstein hinter Niedersachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen auf Platz vier. Setzt man die Zahl der Windenergieanlagen aber ins Verhältnis zur Landesfläche, steht Schleswig-Holstein bundesweit bei der Windenergie an der Spitze. Und in Schleswig-Holstein wiederum stehen bezogen auf die Fläche nirgendwo so viele Windkraftanlagen wie im Kreis Dithmarschen, gefolgt vom Kreis Nordfriesland.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.01.2025 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Kreis Dithmarschen