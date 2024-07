Stand: 22.07.2024 16:36 Uhr 10-Jähriger macht Spritztour in Schwentinental

Ein 10-jähriger Junge und sein kleiner Bruder aus Schwentinental (Kreis Plön) haben am Sonntagabend das Auto ihrer Mutter geklaut, um damit eine Spritztour zu unternehmen. Der 10-Jährige ist an den Autoschlüssel gekommen, da er seine Mutter fragte, ob er was aus dem Auto holen könne. Nach Angaben der Polizei setzte er sich dann hinter das Steuer und startete den Motor. Eine Zeugin hat dann beobachtet, wie das Auto unkontrolliert rückwarts in eine Hecke gerollt ist. Der Junge blieb zum Glück unverletzt, der kleine Bruder hat nur zugeschaut. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, führten ein erzieherisches Gespräch und machten dem 10-Jährigen klar, dass er noch mindestens sieben Jahre mit dem Autofahren warten muss.

