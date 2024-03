Stand: 18.03.2024 19:59 Uhr Steven Skrzybski und Indra Hahn sind Schleswig-Holsteins Fußballer des Jahres

Am Montagabend sind die besten Fußballer, Trainer und Schiedsrichter des vergangenen Jahres in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) durch den Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV) ausgezeichnet worden. In gleich zwei Kategorien kommen die Sieger vom Zweitligisten Holstein Kiel. Holstein-Coach Marcel Rapp ist als Trainer des Jahres ausgezeichnet worden, Fußballer des Jahre wurde Steven Skrzybski. Zur Fußballerin des Jahres wurde Indra Hahn gekürt. Die Stürmerin vom SV Henstedt-Ulzburg sicherte sich die Auszeichnung zum zweiten Mal: bereits 2021 wurde sie ausgezeichnet. Schiedsrichter des Jahres ist Patrick Schwengers vom TSV Travemünde.

