Studie: Osnabrück eine der lebenswertesten Städte Deutschlands

Osnabrück zählt zu den lebenswertesten Städten Deutschlands. Das zeigt eine Studie im Auftrag des Handelsblatts - erstellt vom Wirtschaftsinstitut Prognos. Die Forscher haben sich verschiedene Aspekte angeschaut, zum Beispiel: Wie hoch sind die Mieten, wie groß ist das Angebot an öffentlichem Verkehr, wie ist das Internet ausgebaut oder wie viel Feinstaub liegt in der Luft? 71 Städte und Regionen stehen auf der Rangliste – und beim Status Quo ist Osnabrück auf Platz 16. Bei der Dynamik sogar auf Platz 3. Das heißt, die Stadt entwickelt sich sehr schnell. Die Studie zeigt, dass kleine Großstädte bis 200.000 Einwohner generell gut abschneiden. Von den vier deutschen Millionenstädten landen nur zwei in den Top Ten.

