Stand: 10.12.2023 11:56 Uhr Zwei Menschen bei Verfolgungsjagd in Osnabrück schwer verletzt

Bei einer Verfolgungsjagd in Osnabrück sind am Sonntag zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Polizei verfolgte einen 27-Jährigen, der mit überhöhter Geschwindigkeit quer durch die Stadt raste. Er verlor dann die Kontrolle über seinen Wagen und stieß laut einer Polizeisprecherin frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Aus welchem Grund der 27-Jährige vor der Polizei geflohen ist, ist nach Angaben einer Sprecherin noch unklar.

