Stand: 10.08.2024 12:05 Uhr Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Surwold

Auf der B401 bei Surwold im Landkreis Emsland ist es am Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 43-jährige Fahrer eines Sattelschleppers einen an einer roten Ampel haltenden Transporter übersehen. Der Sattelzug fuhr auf das Fahrzeug auf und schob es dabei auf einen davor stehenden Lkw. Der 25-jährige Fahrer des Transporters sowie sein 16-jähriger Beifahrer wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf knapp 200.000 Euro.

