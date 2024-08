Stand: 10.08.2024 12:05 Uhr Unfall in Surwold: Transporter zwischen Lkw eingeklemmt

Auf der B401 bei Surwold im Landkreis Emsland ist es am Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 43-jährige Fahrer eines Sattelschleppers einen an einer roten Ampel haltenden Transporter übersehen. Der Sattelzug fuhr auf das Fahrzeug auf und schob es dabei auf einen davor stehenden Lkw. Der 25-jährige Fahrer des Transporters sowie sein 16-jähriger Beifahrer wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf knapp 200.000 Euro.

