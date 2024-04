Stand: 15.04.2024 07:37 Uhr Zug kollidiert mit Auto - Unfallverursacher flüchten

Ein Zug der Deutschen Bahn hat am Sonntagabend in Ibbenbüren (Nordrhein-Westfalen) ein Auto erfasst. Der Autofahrer und seine Beifahrerin konnten laut Polizei noch rechtzeitig aus dem Auto aussteigen, wie die Polizei Steinfurt mitteilte. Den Ermittlungen zufolge hatte sich das Fahrzeug auf den Gleisen offenbar festgefahren. Verletzt wurde niemand. Die beiden Insassen seien vom Unfallort geflüchtet, hieß es von der Polizei. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Bahnstrecke zwischen Osnabrück und Rheine mehrere Stunden gesperrt werden. Für die Fahrgäste der Bahn wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Der Zugverkehr laufe seit Montagmorgen wieder regulär, so die Bundespolizei Münster.

