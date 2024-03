Stand: 27.03.2024 16:42 Uhr Zu viel Regen: Pumpstationen in Nordhorn überfordert

In Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind Pumpstationen für Schmutzwasser überlastet. Die Stadt appelliert deshalb an Hauseigentümer, kein Fremdwasser in die Kanalisation abzuleiten. Denn das ist nicht erlaubt und kann Geldstrafen bis zu 5.000 Euro nach sich ziehen. Nach dem Hochwasser und vielen Regenfällen sei Wasser aus Kellern oftmals in die städtische Schmutzwasserkanalisation abgepumpt worden, so die Stadt. Das hat zum Beispiel im Stadtteil Klausheide zu einem Schmutzwasser-Rückstau bis auf die Grundstücke geführt.

