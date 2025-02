Stand: 07.02.2025 12:16 Uhr Zoll findet 8.000 unversteuerte E-Zigaretten bei Salzbergen

Der Zoll hat bei einer Fahrzeugkontrolle rund 8.000 unversteuerte E-Zigaretten in einem Transporter gefunden. Der Vorfall ereignete sich bereits Ende Januar, der Zoll informierte am Freitag über den Fund. Die Ermittler überwachten den Angaben zufolge den Verkehr an der A30 bei Salzbergen. Bei der Kontrolle eines Transporters gab der Fahrer an, elektronische Bauteile geladen zu haben. Diese wollte er den Angaben zufolge in die Nähe von Lüneburg liefern. Die Beamten durchsuchten das Fahrzeug und fanden mehrere in schwarze Folie gewickelte Kartons, darin waren rund 8.000 unversteuerten E-Zigaretten. Der Zoll beschlagnahmte die Ware. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet.

