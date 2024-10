Stand: 08.10.2024 14:42 Uhr Abfallberater: E-Zigaretten und Vapes nicht in den Hausmüll

Die Abfallberater des Landkreises Stade weisen darauf hin, dass es sich bei verbrauchten E-Zigaretten und Einweg-Vapes um Elektroschrott handelt. Sie dürften also nicht im Hausmüll oder im gelben Sack entsorgt werden, so ein Sprecher. Kommunale Annahmestellen oder Geschäfte, die Elektronikgeräte vertreiben, würden den Elektroschrott kostenlos annehmen und fachgerecht entsorgen. Dafür müssten die Batterien aus den Geräten entfernt und gesondert der Batteriesammlung zugeführt werden, teilt der Landkreis Stade mit. Andernfalls könne es durch die leicht entzündlichen Batterien zu Bränden in Müllfahrzeugen oder der Recyclinganlage kommen. Aktuell schließt beispielsweise die Polizei Lüneburg nicht aus, dass der verheerende Brand auf der Mülldeponie in Bardowick am vergangenen Wochenende durch falsch entsorgte Batterien entstanden sein könnte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.10.2024 | 13:30 Uhr