Stand: 18.08.2020 14:51 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Zigeunersauce": Auch Homann will Namen ändern

Nach dem Lebensmittelhersteller Knorr will nun auch Homann seine "Zigeunersauce" umbenennen. Das Unternehmen mit Sitz in Dissen (Landkreis Osnabrück) teilte mit, dass auch seine entsprechende Würzsauce bald anders heißen werde. Die Diskussion darüber laufe bereits seit geraumer Zeit, sagte ein Sprecher der Theo Müller Unternehmensgruppe. Man betrachte den Begriff nach wie vor als reine Sortenbezeichnung, werde aber "diese Sorte beim nächsten Relaunch des Verpackungsdesigns auf zum Produkt passende Art und Weise umbenennen". Über den neuen Namen gab er keine Auskunft. Am Sonntag war bekannt geworden, dass Knorr seine "Zigeunersauce" in "Paprikasauce Ungarischer Art" umbenennt.

